22 000 Euro für „Demokratie leben“

Heinrich Grieshaber, bis vor Kurzem Vorsitzender der Geschäftsleitung der Grieshaber Logistik GmbH in Weingarten und langjähriger Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben, hat im Oktober seinen 70. Geburtstag gefeiert. Statt Geburtstagsgeschenken bat er um eine Spende für das Projekt „Demokratie leben“ der Städte Ravensburg und Weingarten. „Mit Freude und Großzügigkeit sind meine Geburtstagsgäste dem Aufruf gefolgt“, sagte Grieshaber bei der Übergabe seiner Privatspende an die beiden Oberbürgermeister. Eine nennenswerte Summe kam zusammen, die Grieshaber mit einem vierstelligen Betrag auf die Gesamtsumme von 22 000 Euro aufrundete. Das Geld fließt in das Gemeinschaftsprojekt Anne Frank, das die beiden Städte im kommenden Jahr umsetzen werden.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung berichtet, habe Grieshaber seine Spende bewusst auf die beiden Städte aufgeteilt, da die Firma in Weingarten und in Ravensburg Standorte unterhalte. Er freue sich sehr, dass mit dem Geld ein gemeinsames Projekt im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ umgesetzt werde – ein Programm, mit dem das Bundesfamilienministerium zivilgesellschaftliches Engagement unterstützt und fördert. In der aktuellen gesellschaftlichen Debatte sei es wichtig, demokratische Errungenschaften wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein zu transportieren, betonte Grieshaber: „Allein der Erfolg unserer Grieshaber Logistik basiert auf mehr als 70 Jahren Frieden, demokratischer Weiterentwicklung und den positiven Segnungen durch die Globalisierung.“

Mit der Privatspende holen die Städte die Wanderausstellung „Anne Frank – Alles Geschichte“ in die Region. Sie wird vom 3. Februar bis 8. März 2019 im Medienhaus Schwäbisch Media in Ravensburg zu sehen sein. Für die Ausstellung werden Kinder geschult, die dann Schulklassen und andere junge Besucher durch die Ausstellung führen. Zudem soll das Thema in beiden Städten in die schulischen Lehrpläne mit aufgenommen werden. Begleitend zur Wanderausstellung erarbeitet eine Arbeitsgruppe der Städte mit Kooperationspartnern ein weitläufiges Rahmenprogramm, das Seminare und Workshops, Filmvorführungen und Vorträge, Volkshochschulkurse, Konzerte, Gesprächskreise und vieles mehr umfasst. Zudem wird das Studentenwerk Weiße Rose im kommenden Jahr seine Hauptversammlung in Weingarten abhalten, und es wird eine gemeinsame Abschlussveranstaltung geben.

Demokratie bilde die Basis für ein nachhaltig harmonisches, friedliches gesellschaftliches Miteinander, waren sich die Oberbürgermeister Markus Ewald (Weingarten) und Daniel Rapp (Ravensburg) einig. Heinrich Grieshaber betonte, dass die Erinnerung an Anne Frank, die nur 16 Jahre alt geworden ist, auch für ihn und seine Frau ein berührender Moment sei, der zeige, wie wichtig solche Initiativen sind.