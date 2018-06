21-jähriger Mann wird ausgeraubt

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in der Unterführung am Charlottenplatz in Weingarten von zwei jungen Männern niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Die Täter wurden mittlerweile gefasst.

Der 21 Jahre alte Mann setzte sich mit einem Bekannten und den beiden späteren Tätern gegen 2 Uhr gemeinsam in ein Sammeltaxi, um von einer Ravensburger Diskothek nach Weingarten zu gelangen. Es entwickelte sich ein Streit um die Aufteilung des bezahlten Fahrpreises. Die beiden Täter zogen den 21-Jährigen in die Unterführung und schlugen auf ihn ein. Anschließend entrissen sie ihm die Geldbörse und stahlen 30 Euro. Zudem nahmen sie ihm ein hochwertiges Mobiltelefon ab. Der junge Mann erlitt Schürfungen und Prellungen.

Die Tatverdächtigen, ein 18-Jähriger, der bereits wegen Gewaltdelikten verurteilt worden ist, und sein 19 Jahre alter Tatgenosse wurden von der Polizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden Spätaussiedler legten Teilgeständnisse ab.