Rund 1,7 Promille hat der Atemalkoholtest eines 21-jährigen VW-Fahrers ergeben, der am Donnerstag gegen 2 Uhr in der Konrad-Huber-Straße in Weingarten von Beamten angehalten und überprüft wurde. Nach dem positiven Atemalkoholtest untersagten die Polizisten laut Bericht die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Wegen Trunkenheit im Verkehr muss er sich nun verantworten.