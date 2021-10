20 Jahre Freundeskreis Mantua-Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21. Oktober fand die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Mantua im Staufersaal des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben statt, coronabedingt mit einem Jahr Verspätung. Trotz der Pandemie konnte das Vorstandsteam einiges aus dem letzten Jahr berichten: Zum Beispiel über die zwei Spendenaktionen zugunsten des von der Coronakrise besonders gebeutelten Mantua, bei denen über 12.250 Euro zusammenkamen. Bei Videokonferenzen wurden die persönlichen Kontakte zu den Freunden in Mantua aufrechterhalten. Eine intensive Zusammenarbeit mit der Partnerstadt fand im Rahmen einer gemeinsamen Bewerbung für den Preis des Bundespräsidenten für die deutsch-italienische Zusammenarbeit statt. Dabei wurden 4 Teil-Projekte mit Beteiligung des Teams Jugendarbeit, dem Jugendgemeinderat, der Pädagogischen Hochschule und der RWU ausgearbeitet. Auch der Terminplaner für 2021 und 2022 kann sich sehen lassen. Neben dem Wiedersehen beim Nikolausmarkt in Weingarten, lädt der Freundeskreis im November zu einem Konzert mit Massimo Minotti und Anna Luppi ins Speidlerhaus nach Baienfurt ein. In 2022 ist folgendes geplant: Pflanzung von Weinreben im Garten der Kirche Santa Maria del Gradaro in Mantua nach den Plänen Karls des Großen, der Besuch der Mantuaner am Blutfreitag, eine Mitgliederreise zum Kammermusikfestival nach Mantua, Sprachkurse, und im Herbst eine gemeinsame Veranstaltung mit der Partnerschaftsgruppe Bron und der VHS Weingarten in der Bücherei.

Turnusmäßig fand die Wahl des Vorstandes statt. Außer Maria Sannelli ließen sich alle wieder aufstellen. Als Ersatz für die vakante Stelle wurde das langjährige Mitglied Anke Sugg gewählt. Das Gremium setzt sich für die nächsten drei Jahre wie folgt zusammen:

1. Vorsitzende Margret Welsch, 2. Vorsitzende Angela Mennig-Saiger, weitere Vorstandsmitglieder: Ulrike Eitel, Eckard Schaaf, Anke Sugg und Marion Erne als Vertreterin der Stadt. Der Freundeskreis Mantua-Weingarten besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren. Auf dieses schöne Jubiläum stießen die Mitglieder beim anschließenden geselligen Teil im Restaurant Aroma an.