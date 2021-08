20-Jähriger touchiert auf der B 30 Richtung Ravensburg mehrmals die Leitplanke

Mehrfach gegen die Leitplanke geprallt ist am Dienstag ein Autofahrer, der auf der B 30 in Richtung Ravensburg unterwegs war. Der 20 Jahre alte Seat-Fahrer war laut Polizeiangaben auf der linken Spur unterwegs, als er mit seinem Wagen erst zu weit nach rechts kam und daraufhin ruckartig nach links steuerte. Dabei krachte er in die mittlere Leitplanke. Sein Wagen schleuderte zurück auf die Fahrspuren, bevor er abermals die Leitplanke streifte.

Insgesamt entstand an dem Auto laut Polizei ein Schaden von rund 7500 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Seat-Fahrer stand unter Schock. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.