2. VdK-Kaffeetreff vom OV Weingarten

Der 2. Kaffeetreff vom VdK Ortsverband Weingarten war ein voller Erfolg. Es kamen viele Mitglieder wieder ins Best Western. Sie hörten Herrn Schröbler interessiert zu. Herr Schröbler – Vorstand Dipl. Betriebswirt (FH) war der Referent vom Gemeinnütziger Verein für Verbraucherberatung und Verbraucherschutz. Der Verein ist jetzt zwölf Jahre in Weingarten und hat 150 Mitglieder. Die Informationsveranstaltung hat Herr Schröbler für jeden verständlich gemacht. Es kamen die Themen, Versicherung, Strom und die täglichen Belange zur Sprache. So ging ein schöner Kaffeetreff wieder zu Ende. Foto: Karin Maucher