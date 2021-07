19-Jähriger fährt unter Drogen Auto

Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten stellten am Montag kurz nach 11 Uhr bei einem 19-jährigen Autofahrer deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest.

Nachdem ein Vortest positiv auf Amphetamin reagiert hatte, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik an und untersagten dem Autofahrer die Weiterfahrt. Im Falle eines Nachweises der Drogen im Blut erwarten den jungen Fahrer ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.