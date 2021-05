Ein 19-Jähriger ist unter Drogeneinfluss am Steuer seines Autos erwischt worden, berichtet die Polizei. Er wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle gegen 21.45 Uhr in der St.-Longinus-Straße kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv. Die Polizei vermutet, dass der 19-Jährige THC konsumiert hatte. Eine Blutentnahme wurde in der Folge durchgeführt und die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.