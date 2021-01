19-Jährige übersieht rote Ampel: Hoher Schaden

Eine 19-jährige BMW-Fahrerin hat am Samstag eine rote Ampel übersehen und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilt, war sie auf der Waldseer Straße von Weingarten in Richtung Baienfurt unterwegs. An der Kreuzung Waldseer Straße/ Schussenstraße/Niederbieger Straße missachtete sie das Rotlicht. Es kam zur Kollision mit einem Mercedes, der bei Grün aus der Niederbieger Straße einfuhr. Der Mercedes wurde durch den Zusammenstoß auf einen ebenfalls bei Grün aus der Schussenstraße einfahrenden BMW geschoben.

Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme für abderthalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Weingarten war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte 3 Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Es gab jedoch keine Verletzten.