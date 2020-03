18-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Leicht verletzt worden ist ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Einmündung der K 7949 in die L 317 in Weingarten. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 43-jähriger Autofahrer nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei den nachfolgenden 18-Jährigen, der gerade im Begriff war, das Fahrzeug des 43-Jährigen zu überholen. Durch die folgende Kollision stürzte der junge Mann und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8000 Euro.