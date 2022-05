Leicht verletzt wurde am Sonntag in der Altdorfstraße eine 55-jährige Frau. Ein 16-Jähriger schoss gegen 13.45 Uhr mehrmals mit seiner Soft-Air-Pistole in Richtung der Anwohnerin und traf sie im Nacken. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Jugendlichen und stellte die Pistole sicher.