1500 Euro Schaden bei Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden sind bei einer Unfallflucht in Weingarten entstanden. Die Tat hat offenbar zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, in der Liebfrauenstraße stattgefunden, berichtet die Polizei. An der Fahrzeugtür eines 1-er BMW waren Eindellungen und schwarze Kunststoffabriebspuren, die vermutlich von einem Fahrradlenker stammen, festgestellt worden. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666, zu informieren.