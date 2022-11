15 Werke von E.M. Schmidt aus Weingarten dauerhaft zu sehen

Obwohl Eberhard Martin Schmidt stets zurückgezogen arbeitete und seine Familie heute nicht mehr in Weingarten lebt, ist er eine Institution in der Stadt. 27 Jahre nach seinem Tod werden 15 Werke des Malers und Bildhauers auf unbefristete Zeit im Museum im Schlössle ausgestellt.

Die meisten Weingartener gehen vermutlich mindestens einmal die Woche an einer Skulptur des Künstlers vorbei, einige sicherlich ohne es zu wissen: Er hat sowohl „Die Welfensage“ auf dem kleinen Münsterplatz, als auch „Der Plätzler“ neben dem Amtshaus und den Gefallenengedenkstein am Kreuzberg geschaffen.

Künstler überlebte Kopfschuss

Rund 2000 Werke stammen insgesamt von Eberhard Martin Schmidt, die meisten davon sind in Privatbesitz. Einige davon, quer durch seine Schaffenszeit hindurch, sind ab jetzt im Museum im Schlössle ausgestellt. Die Tochter des Künstlers, Oda Schmidt, ist aus Südfrankreich angereist, um die Skulpturen aus Keramik und Holz, Holzdrucke sowie Öl- und Aquarellgemälde aus dem Haus ihrer Eltern für die Ausstellung auszusuchen.

Ein Ölgemälde zeigt den Künstler, wie er sich 1955 selbst gemalt hatte, samt Verband um den Kopf. Im Krieg war er durch einen Kopfschuss verletzt worden und überlebte. Er starb mit 67 Jahren jedoch früh an einem wohl aus der Verletzung resultierenden Hirnschlag.

Tochter vollendet drittes Buch

„Nach einer Ausstellung 1964 in Ravensburg hat mein Vater nie mehr selbst eine organisiert. Ihm war das zu stressig. Er wollte einfach an seinen Werken arbeiten und hat die Öffentlichkeit nicht gesucht“, sagt Oda Schmidt. Ihre Mutter Eva Schmidt hat nach dem Tod ihres Mannes versucht, sein Werk lebendig zu halten und vielleicht auch bekannter zu machen. Sie schrieb zwei Bücher, eines konnte sie nicht mehr beenden. Das übernimmt nun Oda Schmidt.

Eva Schmidt, die nun bald 90 Jahre alt wird, hatte außerdem 2003 eine große Ausstellung im Schlössle zusammen mit dem Leiter des Museums, Uwe Lohmann, auf die Beine gestellt. Damals, und auch in der aktuellen Ausstellung, schwingt die Zeit in manchen Werken mit, in der das Paar in den 60er-Jahren für ein Jahr in Indien gelebt hat.

Die Kleine, aber feine Ausstellung in einem Gewölberaum des Schlössle kann Eva Schmidt nicht mehr besuchen. Oda Schmidt sagt: „Aufgrund gesundheitlicher Probleme konnte meine Mutter nicht mehr in unserem Haus in Weingarten bleiben. Sie lebt jetzt in der Nähe meines Bruders in einem Pflegeheim in Heidelberg.“