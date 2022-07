15 Studenten zeigen in Weingarten ihre Werke

Die Kunststudenten der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten sind in den letzten Vorbereitungen für ihre große Abschlusspräsentation. Diese findet am 28. Juli um 19 Uhr im Schlossbau der PH statt. Die Einführung hält Prof. Martin Oswald, einer der Lehrenden der Studenten. Die Bilder werden nur an diesem Abend ausgestellt, für Fragen stehen die 15 Studierenden zur Verfügung. Sie haben die Themen ihrer Abschlussarbeiten – Zeichnungen, Malereien, Installationen, Filme – selbst gewählt. Sie heißen beispielsweise „Mimesis, die verborgene Schönheit“, „Suchen und Finden“, oder „Das Leben im Wandel“.