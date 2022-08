15 Flächenbrände in Weingarten: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach 15 Flächenbränden, die am 16. Juli in Weingarten begannen, sucht die Polizei wahrscheinlich einen Brandstifter. Laut der Feuerwehr Weingarten brannten Flächen und Gestrüpp immer auf dem Gebiet zwischen der Straßenmeisterei und dem Bögelesbach bis zum Bahndamm.

„Der größte Brand breitete sich auf etwa 300 Quadratmetern aus“, so Alexander Binder, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Weingarten. Allein am Mittwoch, 17. August, hatte es viermal gebrannt. Eine Brandstiftung gilt als wahrscheinlich, weil gehäuft auftretende Brände auf einem speziellen Gebiet sehr atypisch sind. Das sagt Sarah König, Sprecherin des Ravensburger Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen dauern an.