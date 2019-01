14 Nothelfer geht auf Personalsuche

Die ersten Patienten sollen zum 1. Juli aufgenommen werden in das Modellprojekt „Gerinove“. In die neuen Räume, die in Modulbauweise an der Südostseite des Krankenhauses 14 Nothelfer in Weingarten errichtet worden sind, kommen in den nächsten Wochen Möbel und Betten. Was für einen erfolgreichen Projektstart noch fehlt, sind die Pflegekräfte, die sowohl medizinisch geschult, als auch im Umgang mit alten Menschen versiert sein müssen.

Rückmeldungen stimmen positiv

Klinikleiterin Ingrid Jörg zeigte sich bei einem Pressetermin zuversichtlich, dass sich trotz des allgemeinen Personalmangels in den Pflegeberufen genügend viele qualifizierte Schwestern und Pfleger finden, die bei diesem Modellprojekt mitmachen wollen: „Die Rückmeldungen, die ich von unserer Projektleiterin Barbara Birnbaum erhalten habe, stimmen mich sehr positiv.“ Zu ihrem Team gehören außerdem Julius Matuschek-Geisler und Margarete Hecht.

Mit diesem Projekt, das der Bund mit knapp 4,6 Millionen Euro fördert, will der Medizincampus Bodensee eine Lücke schließen zwischen ambulanter Pflege und klinischer Akutbehandlung. Deshalb hat der Medizincampus Bodensee auch die Stiftung Liebenau als strategischen Partner mit ins Boot genommen. Außerdem begleitet die Hochschule Ravensburg-Weingarten „Gerinove“ wissenschaftlich und erstellt nach Ablauf der dreijährigen Modellphase eine Evaluation. „Schließlich ist es unser Ziel, dieses Modell später als Regelbetrieb weiterzuführen“, betont die strategische Gesamtleiterin des Projekts. Die Partner engagieren sich dabei auch mit beträchtlichen Eigenmitteln, nämlich 700 000 Euro.

Auch wenn die Patienten nicht länger als fünf Tage hier verweilen sollen, sei „Gerinove“ keine Kurzzeitpflege. Das Ziel sei es, erkrankte alte Menschen wieder in ihr häusliches Umfeld zu entlassen. „Wir erleben es häufig, dass alte Menschen ins Krankenhaus eingewiesen werden, obwohl ihre Erkrankung aus medizinischer Sicht keine stationäre Behandlung erfordert. Sie kommen aber zu uns, weil ein ambulanter Dienst die pflegerische und medizinische Versorgung nicht ausreichend leisten kann“, erklärt Ingrid Jörg und nennt dafür ein Beispiel: „Ein alter Mann versorgt seine an Demenz leidende Frau und erkrankt plötzlich selbst so schwer, dass sich vorübergehend jemand rund um die Uhr um ihn kümmern muss. Wenn niemand aus der eigenen Familie da ist, der diese häusliche Krankenpflege übernehmen könnte, kommt dieser Mann ins Krankenhaus und die Frau in eine Kurzzeitpflege.“ Die neue Einrichtung in Weingarten wird über 18 Betten verfügen. Jedes der neun geräumigen Pflegezimmer ist mit einer behindertengerechten Nasszelle ausgestattet. „Wir haben einen breiteren Flur als ein Akutkrankenhaus, damit sich dort die alten Menschen auch mit Rollatoren oder Rollstühlen gut bewegen können“, sagt Ingrid Jörg. Außerdem gibt es einen Aufenthaltsraum mit einer Küchenzeile. Eine breite Fensterfront gibt den Blick frei in die Parkanlage. Freundliche Wandfarben sollen zudem für eine heimelige Atmosphäre sorgen.

Der Innenausbau ist weitgehend abgeschlossen. Wenn es die Witterung zulässt, kommen der Außenputz und die Außenanlagen an die Reihe. Über einen direkten Zugang ist „Gerinove“ mit dem Krankenhaus 14 Nothelfer verbunden, so dass bei Bedarf jederzeit eine ärztliche Versorgung möglich ist.

Kosten sind abgedeckt

Mit dem Bundeszuschuss sind nach den Worten von Ingrid Jörg während der Modellphase alle Personal- und Sachkosten abgedeckt. Um eine spätere Regelfinanzierung über die Krankenkassen macht sie sich keine Sorgen: „Das Projekt bringt sowohl für die Klinik als auch die Kostenträger Vorteile, weil wir hier Patienten aufnehmen können, für die eine teure Behandlung im Akutkrankenhaus nicht angezeigt ist und bisher trotzdem dort aufgenommen werden müssen. Das ist auch der Grund dafür, dass uns das Bundesgesundheitsministerium mit einem Millionenbetrag unterstützt.“ Attraktiv sei dieses Modell aber auch für die künftigen Pflegekräfte, betont die strategische Projektleiterin, weil sie in einem familiären Umfeld vielfältige medizinische und pflegerische Aufgaben wahrnehmen können.