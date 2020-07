14-Nothelfer-Aus: Darum ist die Planinsolvenz viel günstiger als eine normale Schließung

Der Medizincampus Bodensee (MCB), die Stadt Friedrichshafen und die Zeppelin-Stiftung haben allein für das zurückliegende Jahr 2019 noch einmal rund drei Millionen Euro an Betriebskosten zugeschossen. Für das erste Quartal 2020 waren es rund 845 000 Euro. Ab April wurden dann keine weiteren Zuschüsse mehr bezahlt. „Aufgrund der eventuell bevorstehenden beabsichtigten früheren Schließung und der damit verbundenen Klärung der weiteren Zuschussfähigkeit der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH wurden weitere Zuschusszahlungen der Zeppelin-Stiftung ab April 2020 dann jedoch bis auf Weiteres ausgesetzt und unterlassen“, heißt es in der Sitzungsvorlage, der nun der Häfler Gemeinderat zugestimmt hat. Falls die Stadträte der Sanierung in Eigenverwaltung, also der Planinsolvenz, nicht zugestimmt hätten, wären für 2020 noch einmal knapp 4,7 Millionen Euro an Betriebskostenzuschüssen fällig gewesen. (olli)