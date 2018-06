14 Nothelfer: Übernahme verzögert sich

Das Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer steht weiter im Fokus: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an, während die Stadt Weingarten und das Häfler Klinikum sich in Geduld üben: Die Stadtverwaltung wartet auf den Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt, das Häfler Klinikum auf das OK des Finanzamts.

Die Ravensburger Staatsanwaltschaft hat inzwischen von der Stadt Weingarten eine Aussagegenehmigung für einen Zeugen bekommen. So können die Ermittler weitere Schritte unternehmen und den bestehenden Anfangsverdacht prüfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Urkundenfälschung (die SZ berichtete). Nach Informationen der Schwäbischen Zeitung geht es um Verträge aus der Vergangenheit, die zwischen Stadt Weingarten als Gesellschafterin und der 14-Nothelfer-GmbH existierten.

Für den September ist der Abschlussbericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) angekündigt. Die Prüfer haben untersucht, wie es dazu kommen konnte, dass zwischen 2007 und 2012 rund 14,4 Millionen Euro Schulden am 14 Nothelfer aufgelaufen sind. Bis 9. August hatten Gemeinderäte und die betroffenen Stellen in der Stadtverwaltung Zeit, sich zu den Zwischenergebnissen zu äußern, die die GPA am 23. Juli vorgestellt hatte. In dieser nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung hatte die GPA deutlich gemacht, dass die Finanzaufsicht versagt hat (die SZ berichtete). „Wir erwarten den Bericht im Laufe des Septembers“, sagt Jasmin Bisanz vom Büro des Oberbürgermeisters. Oberbürgermeister Markus Ewald hatte im August zugesagt, dass der komplette Prüfbericht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Über die Details mache man sich derzeit Gedanken, heißt es aus dem Rathaus.

Bürger schnell informieren

Wenn die Stadtverwaltung Post von der GPA bekommt, wird der Bericht parallel an das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde übergeben. Dort wird ein abschließender, verbindlicher Prüfungsbescheid erstellt. Jasmin Bisanz: „Sobald dieser vorliegt, wird die Stadt, wie zugesagt, die öffentliche Bürgerversammlung schnellstmöglich durchführen.“ Man rechne damit, dass der Prüfbescheid kurz nach dem Abschlussbericht da sei.

Während die Vergangenheitsbewältigung der Weingartener Krankenhauskrise noch aussteht, ist die Zukunft des Hauses gesichert. Das Klinikum Friedrichshafen will das 14 Nothelfer übernehmen. Anfang Juli entschied der Weingartener Gemeinderat sich für die Übernahme. Noch ist das Klinikum nicht operativ im 14 Nothelfer tätig. „Wir warten auf die Zustimmung des Finanzamts“, sagt Susann Ganzert, Pressesprecherin des Klinikums. Sie gehe davon aus, dass das Klinikum zum 1. Oktober im 14 Nothelfer operativ einsteigen kann. Das Kartellamt habe der Übernahme bereits zugestimmt, so Ganzert. Ursprünglich war geplant, ab September in den operativen Betrieb einzusteigen.

Für die Übernahme zahlte das Klinikum 1,5 Millionen Euro und übernahm 6,6 Millionen Euro Bankschulden. An der Stadt Weingarten bleibt zusätzlich zu den 14,4 Millionen Euro Schulden eine Nachfinanzierung von 7,5 Millionen Euro hängen. Das Haus soll weiter Grund- und Regelversorgung bieten. Zudem will das Klinikum mindestens 1,5 Millionen Euro in die medizinische Aufrüstung des 166-Betten-Hauses investieren.

Die Pläne, auch einen Linksherz-Messkatheterplatz hier anzubieten, stoßen auch auf Kritik. So kritisierte die „Ärzte-Zeitung“ jüngst, dass sowohl das Ravensburger Elisabethenkrankenhaus als auch das Weingartener 14 Nothelfer bald Großgeräte vorhalten: Computertomografen und Herzkathetermessplätze. Die beiden Häuser liegen zwei Kilometer voneinander entfernt, die „Ärzte-Zeitung“ spricht von „Fehlplanung“. Klinikum-Chef Johannes Weindel ließ die Kritik nicht so stehen. Man brauche moderne Diagnose-Verfahren vor Ort, und ein „weiter so“ könne es im 14 Nothelfer nicht geben.