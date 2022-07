Verletzungen hat sich ein 11 Jahre alter Radfahrer zugezogen, der am Montag kurz nach 7 Uhr in der Abt-Hyller-Straße mit seinem Fahrrad gestürzt ist. In einer Kurve rutschte dem jungen Radfahrer laut Polizeibericht das Hinterrad seines Fahrrades weg, sodass der Bub stürzte und sich leicht im Gesicht verletzte. Er wurde im Anschluss durch einen Facharzt medizinisch versorgt.