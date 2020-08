10000 Euro Schaden bei Unfall

Bei einem Unfall an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Schussenstraße in Weingarten sind am Sonntagnachmittag ein Toyota und ein Nissan zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 15.30 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf der Schussenstraße in Richtung Kreuzung, an der zu der Zeit die Ampel nicht aktiv war, berichtet die Polizei. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah der 28-Jährige einen auf der Waldseer Straße in Richtung Baienfurt fahrenden Nissan und nahm ihm die Vorfahrt. Am Nissan entstand dabei ein Schaden von rund 9000 Euro. Den Sachschaden am Toyota schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Beide Autos konnten nach dem Unfall weiterfahren.