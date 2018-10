10 000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 10 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr am Charlottenplatz in Weingarten gefordert. Die 19-jährige Fahrerin eines VW-Golf hatte nach Angaben der Polizei die Abt-Hyller-Straße stadteinwärts befahren und nach links in die Waldseer Straße einbiegen wollen. Hierbei übersah sie eine 68-jährige Frau, die mit ihrem 5er-BMW stadtauswärts fuhr und die Waldseer Straße geradeaus überqueren wollte. Beide Frauen waren bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren, wo die Autos kollidierten.