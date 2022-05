Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr an der Kreuzung der Talstraße mit der Hähnlehofstraße. Ein 18-jähriger Renault-Fahrer befuhr laut Polizeibericht die Talstraße und wollte die Hähnlehofstraße queren. Hierbei übersah er einen aus Richtung Ravensburg kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt.