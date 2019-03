Der Weingartener Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag den beiden Eigentümern der Gebäude der Scherzachstraße 40 und 42 jeweils 5000 Euro an Fördermitteln zugesprochen. Die denkmalgeschützen Wohnhäuser sollen saniert werden. Die Stadt beteiligt sich – im Rahmen des Sanierungsgebietes VII“ damit mit 13,5 Prozent an den Gesamtkosten.