Das NABU-Projekt 1000 Bäume für Weingarten und Umgebung kommt bisher gut an. Gartenbesitzer können noch bis zum Freitag, 24. September, beim NABU Weingarten vergünstigt Obstbäumchen und wildwachsende Hecken bestellen. 60 Bestellungen sind bereits eingegangen. Für kleinere Gärten können auch niederwüchsige Obstbäumchen bezogen werden. Pfähle für das Anbinden der Pflanzen sowie Pflanzanleitung gibt es gratis dazu. Bestellungen erfolgen über die Internetseite www.nabu-weingarten.de. Die Baumausgabe findet am Freitag, 12. November, von 15 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag, 13. November, von 10 bis 12 Uhr in der Gartenbaumschule Müller, Ulmer Straße 98 in Ravensburg statt. Vor der Abholung sollten die Pflanzen bezahlt sein. Der NABU Weingarten bittet bei der Abholung zu beachten, dass die Bäumchen bis zu zwei Meter lang sind.