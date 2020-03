100 Rosen zum 100. Geburtstag

Die Weingartenerin Anna Heurich hat am 13. März einen außergewöhnlichen Geburtstag gefeiert: den hundertsten. Glückwünsche kamen nicht nur von ihrer Familie, sondern auch vom Ministerpräsidenten, von der Stadt Weingarten und vom Sozialverband VdK, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Im Kreise ihrer Familie und mit einem breiten Lächeln auf den Lippen hat Anna Heurich ihren 100. Geburtstag gefeiert. Über Familienbesuche freut sie sich immer sehr, besonders über ihre fünf Urenkel.

Zu ihrer großen Leidenschaft gehörte auch bis ins hohe Alter das Singen. Sie nahm mit Begeisterung an den Veranstaltungen des Hauses am Mühlbach in Weingarten teil, insbesondere am gemeinsamen Singen. Ihr Sohn zitierte einen Spruch, den Anna Heurich früher gern zu sagen pflegte: „Unter den Sängern gibt es nur Freunde.“ Diese Worte spiegeln auch ihren Optimismus wider. Trotz vieler Schicksalsschläge gab Anna Heurich, die langjähriges Mitglied im Sozialverband VdK-Ortsverband Weingarten ist, nie auf. Ihre Zufriedenheit gibt ihr bis heute Halt in jeder Lebenslage.