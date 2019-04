Ein Walking-Stock kommt selten allein: Wenn am Sonntagmorgen der 14. Schusseltal-Nordic-Walkathon in Nessenreben beginnt, bekommt die Recycling-Skulptur „Iron Man“ des Künstlers Mirko Siakkou-Flodin Gesellschaft. Viel Gesellschaft. Rund 700 Sportbegeisterte waren es im vergangenen Jahr, die die landschaftlich sehr reizvolle Strecke zwischen Stillem Bach und Rösslerweiher absolvierten. Und auch in diesem Jahr rechnet der veranstaltende Turnverein Weingarten mit reger Teilnahme.

„Als wir diesen Nordic-Walkathon vor 15 Jahren zum ersten Mal durchgeführt haben, haben wir mit einer solchen Akzeptanz nicht gerechnet“, sagt Rolf Wilhelm. Seither hat sich viel getan: Nordic Walking hat sich nicht nur in Oberschwaben als Sportart etabliert. Und die malerische Landschaft rings um das Freibad Nessenreben hat keineswegs an Attraktivität verloren.

200 Wegmarkierungen zeigen den Sportlern und Spaziergängern dann, wo es langgeht. An vier Verpflegungsstationen reichen die Veranstalter 700 Müsliriegel, 200 Kilogramm Äpfel, unzählige Liter Getränke und 1000 Traubenzucker. Wochenlang haben die 150 Organisatoren und Helfer des Turnvereins den Walkathon vorbereitet. Ein besonderes Anliegen der Veranstalter ist es in diesem Jahr, Plastikmüll zu vermeiden. „Wir werden daher entlang der Strecke nur noch Pappbecher ausgeben“, sagt Wilhelm. Außerdem werde im Essensbereich Geschirr benutzt, das vor Ort im „Spülemobil“ gewaschen wird. Leicht korrigiert worden ist auch der Verlauf der Strecke.

Vielseitiges Angebot der Routen

Nicht geändert hat sich hingegen das vielseitige Angebot der Routen: So ist der Halb-Walkathon von 21 Kilometern Länge, der sogenannte VR-Bank-Lauf, weiterhin eine anspruchsvolle Strecke für geübte Walker, um 9 Uhr ist Startschuss. Kürzer ist der um 11 Uhr beginnende SZ-Lauf mit seiner 10,5 Kilometer langen Strecke durch abwechslungsreiches Gelände. Der 7 Kilometer lange Welfenlauf verläuft ohne große Steigungen und ist auch für Spaziergänger geeignet – er wird um 12 Uhr gestartet. Der am Stillen Bach entlang führende Familienlauf mit seinen vier Kilometern ist die ideale Laufstecke für Kinder, Erwachsene und Senioren – zurück am Freibad erhalten teilnehmende Kinder ein kleines Geschenk. Los geht es um 11.30 Uhr. Vor jedem Lauf bieten TVW-Trainerinnen ein Aufwärmprogramm an.

Auch unter allen erwachsenen Teilnehmern werden Preise verlost. Zudem gibt es um 15 Uhr eine Tombola und musikalische Unterhaltung durch den beliebten Hüttenwirt und Musiker Slatko Majerle; die Linedance-Gruppe von Roswitha Glockner führt zudem etwas vor.