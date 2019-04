Ärger über Vorgehen bei gefällter Linde

Groß, stolz und beinahe majestätisch stand sie jahrzehntelang symbolisch für den Weingartener Grünraum des Reutebühl. Die alte Linde im Kreuzungsbereich der Reutebühl- und Schonisweilerstraße. Doch vor einem guten Monat wurde der Baum gefällt. Die Weingartener Stadtverwaltung berief sich damals auf die Verkehrssicherheit. Doch weil diese Begründung den Stadträten Doris Spieß (SPD) und Claus Keßel (Grüne und Unabhängige) nicht ausreichte, hat die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung noch einmal Stellung zu dem Thema bezogen.

Bereits im Februar 2017 habe man den Baum eingehend untersucht und vorhandenes Totholz entfernt. Ein halbes Jahr später, im September 2017, sei bei einer erneuten Kontrolle der weitere Rückgang der Vitalität sowie Pilz- und Schädlingsbefall festgestellt worden. Auch seien morsche Stellen und Aushöhlungen gefunden worden, hieß es in der Stellungnahme. Dies habe sich bei einem weiteren Termin Anfang Januar 2018 noch stärker gezeigt, insbesondere eine Form von Käferfraß. Zu Beginn dieses Jahres seien schließlich weiße Verfärbungen festgestellt worden, die das „Anfangsstadium des Brandkrustenpilzes“ vermuten ließ. Daher habe man sich entschieden, den Baum zu fällen und eine Pressemitteilung herausgegeben.

„Im Bewusstsein, dass es sich bei der Linde um einen Ortsbildprägenden Baum handelt, wurde ein Gutachten bei dem öffentlich bestellten Baumgutachter Herrn Schall beauftragt, um prüfen zu lassen, ob es geeignete Maßnahmen gibt, den Baum doch noch zu erhalten. Das Gutachten bescheinigt, dass die Schädigung des Baumes so weit vorangeschritten war, dass ein zunehmendes Versagensrisiko für den windexponierten Baum besteht“, hieß es in der Stellungnahme. Zwar hätte man mit weiteren Rückschnittsmaßnahmen die Fällung verzögern können, was gleichzeitig aber die Bruchgefahr erhöht hätte. Gerade auch weil der Weg sehr stark frequentiert sei und sich der Waldkindergarten in der Nähe befinde, riet der Gutachter zum Fällen des Baumes und einer Ersatzpflanzung. „Die Wettersituation Anfang März mit Sturm ´Eberhard´ mit Orkanböen bis Windstärke 12 hat die Richtigkeit dieser Entscheidung bestätigt“, meint die Verwaltung.

Doch geht es Keßel und Spieß weniger um die Fällung an sich, sondern vielmehr darum, dass die Baumkommission nicht darüber informiert wurde. „Das hat uns sehr gestört, dass die Baumkommission nicht zugezogen wurde“, ärgert sich Spieß auch noch Tage nach der Gemeinderatssitzung, in der Nicolas Werckshagen, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, darauf verwiesen hatte, dass bei Bäumen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden müssen, die Stadt entscheide und die Baumkommission deswegen nicht informiert habe werden müssen.

Treffen von Nabu und Stadt

„Dann wird die Baumkommission zur Farce“, entgegnet Spieß. „Dieses Vorgehen wiederholt sich immer wieder. Das ärgert mich total.“ Unterstützung erhält sie von Hubert Kapler vom Naturschutzbund Weingarten (Nabu). „Das Vorgehen der Stadt für den Nabu Weingarten sehr unbefriedigend“, sagt er. „Das war nicht irgendein Baum. Der war 120 Jahre alt. Da gehört in die Vorgehensweise etwas Fingerspitzengefühl.“ Um das in der Zukunft zu gewährleisten, wird sich Kapler Mitte April zu einem klärenden Gespräch mit Vertretern der Stadt treffen.