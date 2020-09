Zwölf Azubis starten bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben

Für zwölf Auszubildende und Studenten war der 1. Septemberg 2020 der erste Arbeitstag bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben. #

Bereits vergangene Woche haben Vorstandsmitglied Werner Mayer und Ausbildungsleiterin Anja Fürst die neuen Azubis und Studenten mit Begleitpersonen in die Bank zu einem ersten Kennenlernen eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. Die angehenden Bankerwerden zu folgenden Berufen ausgebildet: Bankkaufleute mit und ohne Zusatzqualifikation zur Finanzassistenz bis hin zu einem Studium zum Bachelor of Arts in den Bereichen BWL-Bank und BWL-Dienstleistungsmanagement. „Auch wenn unsere neuen Kollegen aufgrund der Corona-Beschränkungen anders in den Berufsalltag starten als wir es normalerweise planen, haben sich alle sehr auf den ersten Tag in der Bank gefreut,“ berichtet Ausbildungsleiterin Fürst. Foto: VBAO