Zwischen Zimtgeruch und leuchtenden Sternen

„Herrlich, wie das hier riecht!“, so die zwölfjährige Anna. Schon im Eingangsbereich der Johann-Andreas-Rauch-Realschule duftet es nach Waffeln und Zuckerwatte, sodass die Besucher schnell von der weihnachtlichen Stimmung eingefangen werden. Die vielen musikalischen Beiträge der Schülerinnen und Schüler verstärken die weihnachtliche Atmosphäre und auch das Lichterspiel an den Weihnachtsbuden sorgt für ein heimeliges Gefühl. Geboten ist Vielfältiges: von selbstgebastelten Weihnachtskarten über zahlreiche Mitmachaktionen bis hin zu diversen kulinarischen Angeboten.

Zum ersten Mal findet dieser Weihnachtsmarkt an der Wangener Realschule statt und „hoffentlich nicht das letzte Mal“, so die Schulsprecherin Hanna Rilling, „denn der Adventsmarkt ist wunderschön. Die Klassen können zeigen, was sie alles können und auch die Familien können sich endlich mal wiedersehen“, kommentiert sie mit leuchtenden Augen und zieht mit einem alkoholfreien Punsch davon, begleitet vom Song „Last Christmas“.