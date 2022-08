Der Verein Kunst & Kultur rund um Karsee lädt zum weiteren Höhepunkt Im Jubiläumsjahr „10 Jahre Treppenhausgalerie“ ein. Er präsentiert die Ausstellung von Katharina Widmaier mit Werken unter dem Thema „Wasser - Weite – Wolken“.

Die Vernissage ist am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr. In das künstlerische Werk von Katharina Widmaier werden Irene Pill und Bernd Maier einführen. Oberbürgermeister Michael Lang, Wangen wird ein Grußwort an die Besucher sprechen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von Jule Knoll und Hendrik Späth auf der Marimba. Das aktuelle künstlerische Schaffen von Katharina Widmaier ist hauptsächlich geprägt vom Mystischen, der Weite und der Unendlichkeit der Natur. Auslösende Impulse der Malerei von Widmaier sind das Sehen und das Erleben. Nach der Familienauszeit begann Katharina Widmaier mit ihrem künstlerischen Schaffen als Malerin.

Nach dem Umzug von Stuttgart nach Ravensburg-Bavendorf im Jahre 2000, hat sie ihre weitgehend autodidaktische Ausbildung als Malerin bei einigen oberschwäbischen Künstlerinnen vervollständigt. In all den Jahren durchlief die Malerin eine sanfte Entwicklung von der Aquarell- über die Acrylmalerei bis hin zur Flash-Art, wobei ihre Techniken immer wieder wechseln können. Letztlich bewegen sich die Bilder von der Künstlerin auf der Schwelle zwischen erlebter Landschaft und Abstraktion.

Zu sehen ist diese Ausstellung vom 11. September bis zum 30. Oktober. Donnerstag, Freitag, Samstag von 14 bis 17 Uhr. Sonn- und Feiertag von 11 bis 17 Uhr.