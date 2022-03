Zweiter Sieg für Oberligaturner der TG Wangen/Eisenharz

Die bisherige Saison-Bilanz stimmt für die Oberligaturner der TG Wangen/Eisenharz nach dem Auswärtserfolg in Schömberg: zweiter Wettkampf, zweiter Sieg, Platz zwei in der Tabelle.

Mit gemischten Gefühlen und einer gehörigen Portion Respekt reisten die Oberligaturner der TG Wangen/Eisenharz zum Wettkampf nach Schömberg. Einerseits selbst hochmotiviert, nach dem Heimerfolg gegen die KTV Hohenlohe, andererseits beeindruckt vom starken Auftritt der TG Schömberg gegen den Topfavoriten MTV Ludwigsburg am ersten Wettkampftag. Ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig war auf jeden Fall die Mannschaftszusammenstellung der Schwarzwälder. Nachdem ein paar Turner den Verein verlassen hatten und keine Nachwuchsarbeit mehr im Turnen geleistet wird, trat die TG Schömberg mit einem zusammengewürfelten Team auswärtiger Turner an. Die TG Wangen/Eisenharz sah sich einer Truppe mit jungen Turnern des STB-Nachwuchskaders aus Wetzgau, Ostfildern und Böblingen, die nie zuvor in Schömberg waren, zwei Schweizer Turnern und ein paar Turnern der Region gegenüber.

Die ersten beiden TG-Turner kamen nicht fehlerfrei durch ihre Kürübungen auf der Bodenbahn und mussten ihre Duelle mit vier beziehungsweise fünf Score-Punkten an die Schöbmberger Turner abgeben. Es sah anfangs tatsächlich nicht gut aus für die Allgäuer Turner. 9:0 war der Zwischenstand nach zwei Vergleichen. Als dritter TG-Turner holte Stefan Merath mit einem guten Vortrag ein Unentschieden. Julian von Kirn verkürzte, dank virtuoser Mehrfachschrauben innerhalb seiner Salti, auf 9:5.

Dem holprigen Auftakt am Boden folgte eine Energieleistung am Pauschenpferd. Die wesentlich schwierigeren Übungen mit höheren Ausgangswerten gaben den Ausschlag für Wangen/Eisenharz. Angeführt von Pascal Schober, der fünf Punkte für sich verbuchte, wurden alle vier Vergleiche und damit das zweite Gerät mit 13:0 gewonnen.

Einen offenen Schlagabtausch gab es zwischen beiden Teams an den Ringen. Die TG Schömberg entschied das erste Duell mit zwei Punkten für sich. TG Turner Jakob Teiber konterte mit einer schwunghaften Übung und holte drei Scores. Mit einer perfekten Übung behielt der Schweizer Fabio Strauss im dritten Duell die Oberhand über TG-Kraftpaket Nico Steinhauser. Pascal Schober, Topscorer des TG-Teams an diesem Tag, steuerte schließlich nochmals fünf Score-Punkte zum Pausenstand von 26:15 für Wangen/Eisenharz bei.

Für einen gelungenen Start nach der Pause sorgte TG-Turner Jakob Hölz. Ein gestreckter Tsukahara am Sprungtisch bescherte dem Team weitere vier Punkte. Julian von Kirn fügte mit demselben Sprung nochmals zwei Punkte dazu. Nach einem Sturz aufseiten der Turngemeinschaft und einem starken Tsukahara gestreckt mit ganzer Schraube aufseiten der Gastgeber, musste der Sprung knapp mit 6:7 abgegeben werden.

Eine starke Vorstellung der Allgäuer Turner folgte am Barren. Lukas Mader turnte elegant durch die Holmengasse und scorte. Pascal Schober erhöht das Punktekonto um weitere fünf Score. Jakob Teiber zeigte ein neues Element und wurde mit zwei Punkten belohnt. Moritz Mittmann glänzte mit zwei Höchstschwierigkeiten in seiner Kür, dem Healy und der Luftrolle in Stütz und führte damit die Mannschaft endgültig auf die Siegesstraße. 12:0 war das Ergebnis am Barren, mit 44:22 ein komfortabler Vorsprung vor dem Reckfinale und die Vorentscheidung. Da war es zu verkraften, dass das Reck mit 5:11 Score-Punkten verloren wurde. Jakob Teiber punktete für die Allgäuer Turner zum Endstand von 49:33 für die TG Wangen/Eisenharz.

Von Platz zwei aus gehen die Oberligaturner der TG Wangen/Eisenharz in die kommenden Duelle gegen die Topteams der Liga. Im nächsten Wettkampf turnt die TG Wangen/Eisenharz am Samstag, 12. März, um 15 Uhr in der Wangener Ebnethalle gegen den VFL Kirchheim.