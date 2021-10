Zweiter Heimwettkampf für die Turner der TG Wangen/Eisenharz

Am Samstag findet der zweite (und letzte) Heimwettkampf der TG Wangen/Eisenharz in der dritten Bundesliga statt. Gegen die TSG Backnang hoffen die Turner auf zahlreiche Unterstützung der Allgäuer Turnfans. Zum vierten Mal treffen beide Teams in der Bundesliga aufeinander. Man kennt sich also sehr gut. Backnang für im internen Duell mit 2:1 und geht auch am Samstag als Favorit in den Wettkampf.

Für diese Saison hat sich die TSG mit zwei Nachwuchsturnern aus dem Stuttgarter Leistungszentrum verstärkt. Nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder Backnanger Turnerinnen und Turner (unter anderem Nationalturnerin Emilie Petz und Olympiateilnehmer Sebastian Krimmer) für den MTV Stuttgart an die Geräte gingen, starten nun mit Gabriel Eichhorn (16) und Marc Plieninger (15) zwei Jugendnationalturner des MTV für die TSG Backnang. Beide hatten während der Coronapause mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen, sind aber nun wieder auf dem Weg zu alter Stärke. Die Einsätze in der dritten Bundesliga sollen als Vorbereitung auf weitere, nationale und internationale Wettkämpfe dienen.

Backnang reist mit dem Selbstvertrauen von zuletzt zwei Siegen in Folge ins Allgäu. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt gegen die beiden Topteams der Liga war in den Berichten der TSG schon leichte Nervosität zu spüren. Inzwischen weist die Mannschaft aus dem Nord-Osten von Stuttgart aber ein ausgeglichenes Punkteverhältnis auf und liegt in der Tabelle auf Rang drei. Damit ist klar, dass die Backnanger mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Da auch in Richtung Aufstieg nichts mehr geht, kann das Team ohne großen Druck an die Geräte gehen.

Die TG Wangen/Eisenharz hat sich vorgenommen, dort anzuknüpfen, wo sie am vergangenen Sonntag aufgehört hat. Beim Auswärtswettkampf in Bühl zeigte das Team seine bisher beste Saisonleistung. Auch wenn der Boden noch an die Heimmannschaft ging, übernahmen die Allgäuer am Pauschenpferd die Führung. Einen Dämpfer gab es an den Ringen. Bühl zeigte die schwierigeren Übungen und ging mit einem Vorsprung von 22:17 in die Pause. Dieser vergrößerte sich am Sprung noch einmal auf neun Punkte. Die TG-Turner hatten den Wettkampf aber noch nicht aufgegeben. An den traditionell starken Geräten Barren und Reck sollte noch einmal eine Aufholjagd gestartet werden. Bühl hielt jedoch mit ebenbürtigen Übungen dagegen und beide Gerätewertungen endeten jeweils unentschieden. Am Ende siegte Bühl mit 39:30.

Am Samstag kann das Team personell aus dem Vollen schöpfen. Während sich bei den bisherigen Wettkämpfen die Mannschaft mehr oder weniger von selbst aufgestellt hat, hat das Taktikteam an diesem Wochenende an einigen Geräten die Qual der Wahl. Die Eindrücke aus den Trainingseinheiten unter der Woche werden wohl entscheidend für die Aufstellung sein. Egal wer an die Geräte geht, um die Punkte im Allgäu zu behalten, wird es darauf ankommen, sichere Übungen ohne Absteiger zu präsentieren.