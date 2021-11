Zweite Mannschaft der MTG Wangen steht vor erstem Heimspiel

Vier Spiele haben die Handballer der MTG Wangen II in der Landesliga bereits bestritten – allesamt allerdings auswärts. Am Sonntag (18 Uhr, Argensporthalle) steht für die 1b, wie sich die Mannschaft nennt, das erste Heimspiel an. Für die MTG um Trainer Levente Farkas geht es gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim.

Mit einem Sieg kann Wangen Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten und laut Mitteilung „wichtige Punkte gegen den Abstieg sichern“. Mit drei Siegen aus vier Auswärtsspielen hat die MTG allerdings einen starken Saisonstart hingelegt und scheint vorerst nichts mit den hinteren Rängen zu tun zu haben. Aus Wangener Sicht stehen die Vorzeichen daher ziemlich gut. Beim Sieg zuletzt gegen den HC Hohenems war Torwart Felix Jäkle in Topform, auf dem Feld kehren in Rückraumshooter Nick Staicu (nach Verletzung) und Spielmacher Johannes Kraft (nach Einsatz bei der ersten Mannschaft) zwei wichtige Stammkräfte in den Wangener Rückraum zurück.

Auch die A-Jugendlichen Max Weber und Elias Preuschl stehen Farkas am Sonntag zur Verfügung. Kreisläufer und Abwehrrecke Nils Hindelang ist dagegen angeschlagen, wird aber auf jeden Fall im Kader stehen. Die SG steht mit 4:4 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz, die Wangener liegen mit 6:2 Punkten auf dem fünften Rang. „Die SG ist eine erfahrene, abgezockte Mannschaft, die ihre Stärken eindeutig im wurfgewaltigen Rückraum hat“, sagt Farkas. „Lässt man die sich über längere Strecken entfalten, können sie fast jede Mannschaft in der Liga schlagen.“

Der Plan des MTG-Trainers: „Unsere Herangehensweise muss sein, dass wir sie ständig in Angriff und Abwehr unter Druck setzen und dann unser gefürchtetes Tempospiel in erster und zweiter Welle aufziehen können. Sollte uns das gelingen, so ist ein Sieg am Sonntag auf jeden Fall im Bereich des Möglichen.“ Die Vorfreude auf das erste Heimspiel der Saison ist auf jeden Fall groß.