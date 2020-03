Zweiradfahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Beamte des Polizeireviers Wangen haben am Freitagnachmittag einen 43-jährigen Kleinkraftradfahrer kontrolliert. An dem Zweirad war noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht, was seit dem 29. Februar des Jahres ungültig ist. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige, so die Polizei. Denn: Seit 1. März müssen entsprechende Fahrzeuge mit einem aktuellen schwarzen Versicherungskennzeichen versehen sein, um am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.