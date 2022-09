Zwei Wangener Springreiterinnen auf dem Podest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit beachtlichen Erfolgen machen die für den Reit- und Fahrverein Wangen startenden Nachwuchs Springreiterinnen Anika Kalbrecht und Selina Traut auf sich aufmerksam. Das am Wochenende in Hauerz stattfindende Finale des Pferdesportkreises Oberschwaben der Junioren konnten die Reiterinnen mit dem ersten und zweiten Platz für sich entscheiden.

Es galt in drei verschiedenen Springen der Kategorie L, die in Weingarten, Bad Wurzach und Hauerz ausgetragen wurden, die meisten Punkte zu erkämpfen. Durch konstant gute Erfolge gelang dies Anika Kalbrecht mit ihrer Stute Cassandra am Besten und erkämpfte sich somit den Titel der Oberschwäbischen Junioren Meisterin. Den zweiten Platz dieser Meisterschaft errang Selina Traut mit ihrem Pferd Chapman.

Beide Reiterinnen waren darüber hinaus bei weiteren Prüfungen in der Klasse L auf diesem Turnier erfolgreich. Einen weiteren Sieg sowie einen dritten Platz konnte Anika Kalbrecht mit Cassandra für sich erringen. Selina Traut erritt sich mit ihren Pferden Chapman und Dinah-mc-daul ebenfalls einen Sieg sowie einen zweiten Platz.