Zwei Wangener erzählen und begleiten Geschichten für Frieden und Toleranz

Text und Musik. Wort und Klang. Buchstabe und Note. Maximilian Förster und Theresa Gauß erzählen am Sonntag, 27. Oktober, Kurzgeschichten von Menschen aus dem nahen Osten im Rahmen einer musikalischen Lesung, organisiert von der Litfaßkultgruppe Schwarzenbach. Menschen aus dem Iran und Israel stehen an diesem Abend im Dorfgemeinschaftshaus im Vordergrund. Politische Aspekte sollen bewusst ausgeklammert werden, sagt der Textautor Maximilian Förster.

Iran und Israel sind Themen, die die Welt bewegen. Förster berührt aber das, was hinter den Menschen steckt, die dort leben: die Persönlichkeit, die Geschichte, das Leben und die kulturelle Gesellschaft. „Wir wollen die Menschen vorstellen - durch das Weitergeben ihrer realen oder fiktiven Geschichte.“ Darum gehe es hauptsächlich um deren Werdegang, der mit symbolischen Metaphern künstlerisch ausgeschmückt wird.

Idee entstand bei Iranbesuch

Förster bedient sich der stilistischen Werkzeuge eines Schreibers und lässt damit Freiraum für Interpretationen und persönliche Gedanken. „Wir wollen den Gästen keine politische Position aufdrücken, sondern zum Nachdenken anregen“, sagt er. „Musik und Kultur kann (man) verbinden.“

Die Idee dafür entstand während seines vierwöchigen Iranbesuchs vor zwei Jahren. Dort habe der Autor seine erste Kurzgeschichte über die Reise verfasst. Daraus entstand ein Kurzroman, der von einer fiktiven Liebesgeschichte handelt. Er beschreibt seine Reiseerfahrungen in dieser Abhandlung und gibt die zentrale These wieder, „dass alle Menschen im Iran Frieden wollen“.

Das wird laut Förster auch im ersten Teil der musikalischen Lesung die Hauptaussage sein. Im zweiten Teil der Lesung werden Erinnerungen und Erlebnisse aus dem letztjährigen Israelbesuch des Musikvereins Schwarzenbach dargestellt. Förster und Gauß waren als Vereinsmitglieder dabei. Daraus hat er ebenfalls mehrere Kurzgeschichten verfasst. Während des Aufenthalts in Jerusalem lernten die beiden viel über den Holocaust, erzählen sie. Ein Programmpunkt des Abends heißt „Yad Vashem“ – wie das Mahnmal in Israel, welches an die systematische Judenvernichtung in Europa erinnert. In dieser Geschichte geht es deshalb um eine Hauptfigur, die vom Holocaust und seinen Tätern träumt.

Mithilfe der musikalischen Unterstützung der Sängerin und Klavierspielerin Theresa Gauß stehen die Prosatexte für mehr Anerkennung der kulturellen Vielfalt und Weltoffenheit. „Wir wollen damit einfach zeigen, dass jeder Mensch seine Daseinsberechtigung hat“, sagt Förster. Aufgrund der Texte könne sich aber jeder sein eigenes Bild machen, sagen die beiden Initiatoren.

„Wer mag, darf gerne spenden“, sagt Gauß. Mit der Benefizveranstaltung wollen Förster und Gauß auch für die Stiftung Valentina Spenden sammeln. Der Eintritt wird an dem Abend deshalb frei sein. Laut Förster gibt es sogar eine Überraschung am Ende der Veranstaltung. Was das aber sein wird, erfahren Besucher und Interessierte am Abend selbst.

Wegen des ständigen Kontakts zu Jerusalem findet dieses Jahr außerdem ein Austausch im Rahmen des Jahreskonzerts des Musikvereins Schwarzenbach im Dezember statt. Dieser werde dieselbe Veranstaltungsthematik wie die der Lesung haben. Ein israelisches Orchester tritt an dem Abend auf und zeigt erneut, wie Musik Verbindungen aufbauen kann.