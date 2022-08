Zwei Ukrainerinnen leiten in Wangen den Spezialtreff „Frauen helfen Frauen“

Während das gewöhnliche Programm in Wangens Familien- und Frauentreff Pause macht, gibt es dieser Tage ein Spezialangebot für ukrainische Frauen. Der offene Treff „Frauen helfen Frauen“, so schreibt die Diözese Rottenburg-Stuttgart in einer Pressemitteilung, hilft den geflüchteten Frauen mit verschiedenen Übungen und Informationen, die Wunden der vergangenen Monate zu verarbeiten und in der Gegenwart in Deutschland anzukommen.

Der Kurs findet derzeit wöchentlich statt und, so geht aus der Pressemitteilung weiter hervor, einige Frauen kommen jede Woche. Die Referentinnen des Angebots, Olga Romanovska und Danna Sivko, seien dabei in der gleichen Situation wie die Teilnehmerinnen. „Sie haben ihr Heimatland ebenfalls im Frühjahr wegen des Kriegs verlassen. Die beiden fanden Unterkunft im Feriendorf des Familienerholungswerks (FEW) der Diözese in Eglofs, wo derzeit die Wohnung des Hausleiters leer steht.“

Beide Kursleiterinnen arbeiten als Psychologinnen

Olga Romanovska ist Regressionspsychologin und ausgebildete Visagistin und spricht russisch. Zhaneta Kalykbekova aus Kirgisien, die derzeit beim FEW ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, übersetzt ins Deutsche. Ebenfalls als Psychologin arbeitet Danna Sivko. Sie bringt außerdem Erfahrungen als Gesundheitspädagogin, Coiffeurin und Lehrerin für neurographische Malerei mit.

Jüngst waren Emotionen das Thema des besonderen Treffs. Laut Diözese ging es dabei darum, destruktive Gedanken zu erkennen und zu überwinden sowie neue, positive Grundstimmungen zuzulassen. Ziel sei, die psychische Gesundheit zu stabilisieren.

Sozialministerium finanziert das Angebot mit

Gestartet ist „Frauen helfen Frauen“ bereits am 22. Juli. Andreas Hase, Leiter des Familienerholungswerks, unterstützte die beiden Bewohnerinnen des Feriendorfs von Anfang an bei der Organisation des Angebots und bei der Finanzierung durch das Landesprogramm „Stärke“ des baden-württembergischen Sozialministeriums, teilt die Diözese weiter mit. „Im Schnitt kamen seither jeden Freitag 15 von den etwa 200 Ukrainerinnen, die in und um Wangen leben. Um deren Kinder kümmern sich während des Kurses zwei junge Frauen mit Basteln und Malen. Die Woche davor ging es bei den Teilnehmerinnen auch um ganz praktische Dinge wie die Anerkennung von Dokumenten, die Suche nach Arbeit und die Kinderbetreuung“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Dort wird auch eine Ukrainerin vorgestellt, die das erste Mal 1986 für kurze Zeit in der Bundesrepublik war. Das Rote Kreuz hat demnach nach dem Unglück im Atomkraftwerk Tschernobyl nahe der ukrainischen Hauptstadt den Kontakt zu einer Familie an der niederländischen Grenze vermittelt. Um sich mit ihnen verständigen zu können, besuchte die Ukrainerin später auch einen dreimonatigen Deutschkurs. Nun brachte sie der Krieg mit ihrem Mann und sechs von sieben Kindern sowie mit Mutter und Schwiegermutter ins Allgäu. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in Deutschland leben werde“, wird die Treff-Besucherin in der Pressemitteilung zitiert. Sie sei traurig über die Situation in der Heimat und doch dankbar für die Unterstützung.