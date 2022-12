Zwei RNG Bigbands im Schwarzen Hasen

Seit 25 Jahren gibt es am Rupert-Neß-Gymnasium eine Bigband AG. Immer wieder haben die Schüler auch gerne für den Jazz Point im Schwarzen Hasen aufgespielt. Zum Jubiläum dieser AG gibt es in diesem Jahr ein Novum: Neben der regulären Bigband AG tritt in diesem Jahr eine Best Of Auswahl von ehemaligen Schüler auf. Die Bigband AG der Jahrgangsstufen sieben bis zwölf probt einmal die Woche, um sich ein abwechslungsreiches Programm von Swing über Funk bis Latinnummern zu erarbeiten und aufzuführen. Die AG, die in diesem Jahr miteinander spielt, tritt am Sonntag, 11. Dezember, zum ersten Mal im schwarzen Hasen auf. Dementsprechend freuen sich alle auf diesen besonderen Termin. Im zweiten Teil des Konzerts gibt es ein Wiedersehen mit vielen ehemaligen Mitgliedern der Bigband: den RNG Allstars. Einige sind mittlerweile schon im Beruf, viele sind im Studium. Und manche haben sogar den Weg zum Profimusiker eingeschlagen. In nur zwei Proben haben sie unter der Leitung von Frank Steymann ein anspruchsvolles neues Programm einstudiert, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Konzert wird es viel Funk zu hören geben, aber auch klassische Swing und Latin Kompositionen. Beginn des Konzerts ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.