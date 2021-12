Zwei Radler kollidieren in Neuravensburg

Bei starkem Regen und Dunkelheit sind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Bodenseestraße in Neuravensburg zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen.

Ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer stieß laut der Polizei mit einem entgegenkommenden 13 Jahre alten Fahrradfahrer zusammen, dessen Rad nicht beleuchtet war. Trotz eines getragenen Fahrradhelms erlitt der Junge Verletzungen am Kopf und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrrädern entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Eltern, für die einwandfreie Erkennbarkeit ihrer Kinder im Straßenverkehr zu sorgen, insbesondere in der dunklen Jahreszeit. Hierzu zählen neben funktionierender Beleuchtung am Fahrrad auch entsprechende Bekleidung, bestenfalls mit reflektierenden Details.