Zwei Mal Energy Arward in Gold gewonnen

55 Haus & Grund-Mitglieder wurden vom stv. Bürgermeister Mögele begrüßt. Mögele war vor etwa 25 Jahren Mann der ersten Stunde bei der Transformation einer landwirtschaftlich strukturierten 2600 Seelen-Gemeinde hin zu einem energieautarken Dorf. Zwei Mal gewann Wildpoldsried schon den European Energy Award in Gold mit der höchsten Punktzahl unter 1500 europäischen Kommunen. Dies, weil die Gemeinde heute achtmal mehr regenerative Energie erzeugt, als sie selbst verbraucht.

Die Akzeptanz der Bürgerschaft war nur durch eine umfassende Bürgerinfo und -beteiligung erreichbar, so Mögele. Im Jahr 2000 waren es 30 private Beteiligungen für zwei Windkrafträder. 2015 waren es dann neun Windkraftanlagen und 600 Bürgerbeteiligungen. In den letzten zwanzig Jahren wurden rund 50 Millionen Euro für E-Autos, E- Fahrräder, E-Tankstelle, Turnhalle und Dorfgemeinschaftshaus in Holzbauweise investiert. Für Windkraft, Sonnenenergie und Biogas wurde von Privaten rund 38 Millionen Euro bezahlt, pro Kopf im Schnitt somit knapp 15 000 Euro. Allein mit den 300 privaten Photovoltaikanlagen könnte der jährliche Strombedarf der Kommune gedeckt werden.

Da die Einspeisevergütung aktuell wenig lukrativ ist, steigt aktuell die Motivation der Eigenstromnutzung und das Interesse an Batteriespeichersystemen. Daher hat sich schon im Jahre 2010 die Firma „sonnen GmbH“ in Wildpoldsried angesiedelt, die heute deutschlandweiter Marktführer im Bereich der Solarstromspeicher ist. Dir. Mathias Bloch von der sonnen GmbH stellte sodann das Unternehmen und die „sonnen-Batterie“ - mit der alles begann - vor. Sie speichert selbsterzeugte Solarenergie für den Eigenbedarf und schafft den ersten Schritt in die Unabhängigkeit. Mit der „sonnen-community“ ging das Unternehmen einen Schritt weiter und gründete eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammen ein neues Energiesystem gestalten, so Bloch abschließend.

Eine Herzensangelegenheit war Mögele der Hinweis auf das Projekt „Grüne Energie für Afrika“. Hierbei bilden deutsche Berufsschullehrer/innen afrikanische Gäste im Umgang mit einer autarken Stromversorgung aus und ermöglichen so eine höhere Lebensqualität in Afrika.

Ein Fußmarsch zu den auf einem Höhenrücken stehenden Windrädern und Besichtigung deren Innenleben beeindruckte die Teilnehmer sehr. Ein anschließender Ortsrundgang rundete den informativen Tag ab. Nach Kaffee und Kuchen ging es wieder zurück nach Lindau.