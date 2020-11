Zwei Männer begehen in Wangen Ladendiebstahl

Zwei Männer im Alter von 22 und 19 Jahren wurden am Dienstag von einem Angestellten eines Baumarkts in der Straße Haidösch in Wangen beim Ladendiebstahl beobachtet. Die Männer stecken im Verkaufsraum eine Lampe und ein Lichtband in ihren Rucksack, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige ging daraufhin in den Außenverkaufsbereich und warf den Rucksack mit dem Diebesgut über den Zaun, wo der 19-Jährige wartete. Die alarmierten Beamten konnten die Täter im näheren Umfeld des Baumarkts festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Bei der Durchsuchung fanden sie bei dem 22-Jährigen zudem ein Messer.