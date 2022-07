Zwei Landesmeistertitel für Helena Himstedt

Verletzungsbedingt etwas spät in die Saison gestartet, läuft es jetzt umso besser für die 16-jährige Schülerin Helena Himstedt vom Reit- und Fahrverein Wangen.

Schon im Mai konnte sie mit ihrer elfjährigen Stute Belinda die PSK-Meisterschaft in Ittenhausen gewinnen. Nach vierwöchigem Trainingsaufenthalt im niedersächsischen Luhmühlen, dem Mekka der Vielseitigkeitsreiter, traute sie sich einen Start in der höheren Klasse L zu. Hier konnte das Paar voll überzeugen. In einem starken Starterfeld setzten sie sich nach der Dressur an die fünfte Stelle. Auf der Geländestrecke blieben sie fehlerfrei und in der Zeit und schoben sich damit auf Rang zwei vor. Auch in der dritten Disziplin, dem Springen, blieben sie fehlerfrei. Somit konnte sich das Duo den zweiten Platz sichern und den Landesmeistertitel der Jungen Reiter. „Ich bin überglücklich, so ein tolles Pferd an meiner Seite zu haben. Belinda ist so eine Kämpferin und ich kann so viel von ihr lernen. Ich freu mich auf die Zukunft mit ihr“, sagte Himstedt. Belinda ist erst seit November in ihrem Besitz und man kann gespannt sein, was die Zukunft noch bringt.

Ebenso wurden in Laupheim die baden-württembergischen Mannschaftsmeister ermittelt. Die PSK Oberschwaben trat in diesem Jahr mit einer sehr starken Mannschaft an. Die Mannschaftsreiter waren Helena Himstedt/RFV Wangen, Neele Mader/RV Reutlingen, Sophie Messer/RFV Fronhofen, Vincent Wagner/RC Sigmaringen und Fritz Sontheim/RFV Lusshof. Die Mannschaftsmeisterschaft wird in der Klasse VL und VA** ermittelt. Die Mannschaft besteht aus fünf Reitern. Die Altersklasse spielt hier keine Rolle. Die Oberschwaben stellten eine Mannschaft aus lauter jungen Reitern U20 und gewannen den Titel. Ein großer Erfolg für die Mannschaft, denn nach über 20 Jahren ging dieser Titel wieder nach Oberschwaben.