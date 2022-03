Zwei Konzerte in Leutkirch und Wangen coronabedingt ohne Bläser

Nach der Silvesterkonzertreihe im Jahr 2019 gab es erst einmal Monate der Stille im Probenraum des Orchesters. Nun darf man wieder spielen und Konzerte geben – mit welchen Corona-Auflagen, wird man Ende April noch sehen. Aus diesem Grund beträgt die Konzertdauer rund eine Stunde ohne Pause, man verzichtet auf Bläser und es gibt nur zwei Konzerte. Dennoch freuen sich alle Mitwirkenden auf die bevorstehenden Konzerte und hoffen, das treue Publikum wieder zu sehen, wie Dirigent Hartmann berichtet.

Als Solistin ist Sabrina von Lüdinghausen in den Tänzen von Claude Debussy zu hören. Sie gilt als eine der Spitzenharfenistinnen Deutschlands und ist seit Oktober Mitglied im Kollegium der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. Die weiteren Werke des Abends sind die „Mannheimer“ Sinfonie von Johann Stamitz, die „Capriol“ Suite von Peter Warlock, eine Serenade des Komponisten Vassily Kalinnikov und eine Streicher- Sinfonie von William Herschel – übrigens ein sehr bemerkenswerter Komponist des 19. Jahrhunderts: entdeckte er doch den Planeten Uranus (wie auch auf dem „Planetenweg“ in Leutkirch zu lesen ist). Geleitet wird das Städteorchester von Marcus Hartmann, der nun seit 20 Jahren mit dem Orchester eng verbunden ist.

Es gibt dieses Mal nur zwei Konzerttermine: Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch und am Samstag 30. April, um 19.30 Uhr in der Waldorfschule Wangen. Der Vorverkauf beginnt ab Montag, 11. April, über Reservix sowie auch an folgenden Vorverkaufsstellen: Leutkirch: Tourist-Info der Stadt Leutkirch, Telefon 07561/87154, und Wangen: Gästeamt der Stadt Wangen, Telefon 07522/74211 und an der Abendkasse eine Stunde vor Konzertbeginn. Eintrittspreise bei freier Platzwahl: Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, /JMS-Schüler 6 Euro. 2 Euro Ermäßigung im Vorverkauf erhalten SZ Abokarten-Inhaber und eine Begleitperson auf die regulären Eintrittspreise.