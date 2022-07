Zwei Konzerte am Wochenende im Jazz Point

Gleich zwei Konzerte erwartet Besucher am Wochenende im Jazz Point Wangen in Beutelsau. Am Freitag, 22 Juli, tritt die Eva Moreno Group auf. Das Konzert im Clublokal Schwarzer Hasen beginnt um 20.30 Uhr. Am Sonntag, 24. Juli, findet um 11 Uhr eine Matinee mit More or Less im Garten des Jazzclubs statt.

„Laut, funky und absolut tanzbar“: Das sei die Eva Moreno Group aus Wien und Graz, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Hier finde jeder Fan von Jazz über R'n'B bis hin zum Funk was sein musikalisches Herz begehrt: „Mit Moritz Holy am Bass, Geri Schuller am Schlagzeug und Gunther Schuller an den Keys gelingt es der Band groovige Rhythmen, eingängige Melodien, spacige Sounds und jazzige Harmonien miteinander zu vereinen und somit ihren einzigartigen Signature Sound zu kreieren, welchen man so schnell nicht mehr vergisst.“ Ihre Eigenkompositionen befinde sich die Band in einer musikalischen Welt mit Jamiroquai und Incognito. Für den internationalen Sound sorge das soulige Timbre der Frontfrau Eva Moreno.

Die zweite Band, More or Less, ist eine Zusammenkunft von Musikern vielerlei Musikrichtungen von Blues über Country, Folk, Pop bis zum Rock’n roll. Der Name Gruppe sei dabei Programm, heißt es von Seiten des Jazzpoints. More or Less spielen zu siebt, aber auch als Duo, Trio, Quartett, Quintett oder Sechstett. More or Less präsentiert bekannte Songs in einem neuen Gewand, mit mehrstimmigem Gesang und ungewöhnlichen Instrumenten.