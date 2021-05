Zwei junge Männer bei Streit in Wangen verletzt.

Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer sind am Sonntag gegen 19.30 Uhr im Danneckerweg derart in Streit geraten, dass am Ende beide verletzt waren. Der Ältere passte den 24-Jährigen mit dessen Fahrrad auf dem Nachhauseweg hinter der Realschule ab. Aus noch unbekannter Ursache geriet das Duo zunächst in verbalen Streit, in dessen Verlauf der Jüngere mit seinem Fahrradschloss gegen die Brust des 25-Jährigen schlug. Dieser schlug wiederum mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht des 24-Jährigen und verletzte ihn am Auge.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.