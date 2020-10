Zwei Citroen stoßen zusammen

Zu einem Verkehrsunfall zweier Citroen-Fahrer ist es am Mittwochnachmittag in der Lindauer Straße in Wangen gelommen, teilt die Polizei mit. Während eine 42-jährige Autofahrerin links in die Lindauer Straße abbog, übersah sie eine 45-jährige Autofahrerin, die auf der Linksabbiegerspur verkehrsbedingt wartete. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.