Kripo ermittelt: Zwei Brände, nachdem 50 Geflüchtete in Wangens Stadthalle einziehen

Mehrere Male mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Sonntag zu einer Wohnunterkunft in die Jahnstraße in Wangen ausrücken. Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montag. Bei der Unterkunft handelt es sich um die Stadthalle, in die erst am Freitag rund 50 Geflüchtete aus der Ukraine eingezogen waren.

Handtücher und Mülltüte brennen

Nach Angaben der Behörden wurden erst auf einer Herrentoilette in einem Metallkorb Papierhandtücher sowie einige Stunden später in einem Waschmaschinenraum eine Mülltüte entzündet. Die Feuer wurden jeweils von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Unterkunft gelöscht.

Wangens Stadthalle, ehe Geflüchtete aus der Ukraine am Freitag dort einzogen. (Foto: swe)

Da die Männer dabei Rauch einatmeten, wurden sie nach dem zweiten Brand vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde in der Nacht zweimal unberechtigterweise ein Brandalarm ausgelöst, indem der Alarmknopf eingeschlagen wurde, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

Polizei sucht nun Zeugen

Wegen der Vorfälle in der Unterkunft ermittelt nun das Kriminalkommissariat Ravensburg. Ein 42 Jahre alter Bewohner der Unterkunft, der wegen der Taten erst in Verdacht geraten war, wurde vorläufig festgenommen. Da sich der Verdacht gegen den Mann nicht erhärtete, wurde er zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizei und Rettungskräfte mussten in der Nacht zu Sonntag mehrfach zu Einsätzen in der Stadthalle ausrücken. (Foto: jps)

Personen, die in der Nacht rund um die Unterkunft in der Jahnstraße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0751/803-3333 mit dem Kriminalkommissariat Ravensburg in Verbindung zu setzen.