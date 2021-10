Ein Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr einen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro gefordert.

Ein 42 Jahre alter Fiat-Fahrer übersah laut Polizei beim Einbiegen vom Nieratzer Weg in die Zeppelinstraße einen Toyota, dessen 55-jährige Fahrerin angehalten hat, um abbiegen zu können. Die Fahrer wurden durch die Kollision nicht verletzt.