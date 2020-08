Zwei Autofahrerinnen nach Unfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Praßbergstraße in die Ravensburger Straße sind am späten Montagnachmittag die beiden beteiligten Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Gegen 17.25 Uhr fuhr die Unfallverursacherin laut Polizeibericht mit ihrem Hyundai einem vor ihr fahrenden VW Polo, der an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste, ins Heck. Bei der Kollision verletzten sich die Fahrerinnen leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro.