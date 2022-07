Zuschauen beim Hausbau zur Zeit Karl des Großen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer anstrengenden Arbeitswoche - für die meisten in den Werkstätten der OWB in Kißlegg - ging es für gut 30 Mitglieder der Lebenshilfe Wangen-Isny mit ihren ehrenamtlichen Betreuern auf sommerliche Ausflugsfahrt. Das satte Grün unseres hügeligen Allgäus verlassend säumten herrliche Getreidefelder im oberschwäbischen Flachland den Weg zum Zielort Messkirch. Erwartungsfroh steuerte man mit fünf Kleinbussen den Parkplatz „Campus Galli“ an.

Hinter diesem Namen verbirgt sich ein tollkühnes epochales Unternehmen: Nach dem berühmten „St. Galler Klosterplan“ (weltweit älteste Architekturzeichnung) soll hier im Laufe vieler Jahrzehnte eine Klosterstadt entstehen - alles erbaut mit Materialien, Werkzeugen und Handwerkstechniken des frühen Mittelalters. Eine grandiose Herausforderung!

Gleich nach dem Busausstieg war für die Wangener Besucherschar das 21. Jahrhundert auch schon in weite Ferne gerückt und man fand sich unversehens auf einer Baustelle zur Zeit Kaiser Karl des Großen vor 1200 Jahren. Vorsichtig sich ins Innere einer mit dicken Strohmatten bedeckten Scheune bewegend zog ein Zimmermann im Leinengewand alle Augenpaare auf sich: auf einem Balken sitzend arbeitete er mit Holzschlägel und scharfem Flachmeisel passgenaue Vertiefungen in Holzbalken, die durch spätere Verzapfung ineinander dem Dach Halt geben sollten.

Im Rundgang durch die Anlage konnte man das Werden der Klosteranlage in winzig kleinen Schritten miterleben: Der Korbmacher flechtet seine Weidenkörbe (für Lagerung und Materialtransport), die Drechslerin fertigt an der Wippbogen-Drechselbank Werkzeugstile, der Schmied bringt im Halbdunkel seines Grubenhauses glühende Nägel in die richtige Form und die Töpferin präpariert ihren Ton für den nächsten Brand.

„Ohne Mampf keine Dampf“ unterbrach der Schmied seine Arbeit mittags nach dem Glockengeläute und machte sich auf den Weg zur leiblichen Stärkung. Die Hungergelüste schwappten über auf die Wangener und jedermann freute sich an der urigen Linsensuppe oder dem Fladenbrot aus dem Tonofen.

„Ein ganz toller Tag, absolute Spitzenklasse“ brachte ein junger Mann im roten Lebenshilfe-T-Shirt sein Empfinden auf den Punkt. Vor der Heimfahrt gab es noch in der Meßkircher Altstadt eine Portion Eis - wie alles an diesem Tag spendiert von Gönnern, welche die Lebenshilfe-Gruppe seit Jahren unterstützen.